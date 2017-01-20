Молодой парень шантажировал 14-летнюю школьницу обнаженными фотографиями

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека, которого подозревают в «понуждении к действиям сексуального характера» и «развратные действиях».



Ситуацию осложняет тот факт, что объектом домогательств стала 14-летняя школьница. По версии следствия, подозреваемый в декабре прошлого года и в январе шантажировал девочку в одной из социальных сетей. Молодой человек заявил, что выложит в интернет обнаженные фото школьницы, если та откажется вступать с ним в половую связь. При этом, девочке больше двух месяцев удавалось скрывать от родителей довольно «интимную» переписку, да и как справедливо отметил детских психолог Юрий Седых, фотографии обнаженной девочки у парня откуда то взялись.



-Сразу понятно, что они общались давно, - уверен психолог. -Скорее всего у парня изначально был такой план, он вошел к девочке в доверие, заполучил фото, а потом начал её шантажировать. Как показывает мой опыт, молодые люди прекрасно понимают, что идут на преступление, девочками в таком возрасте просто легче манипулировать, и поверьте, не каждый раз об этом узнает полиция. Очень часто, девушки обращаются к специалистам только спустя годы.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.Расследование уголовного дела продолжается.

по сообщению портала "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 20.01.17