Курский депутат оказался под следствием за угрозу убийством

СРОЧНО
|20.01 22:53  Самарская область попробует застраивать заброшенные промзоны |20.01 22:41  Полицейские сломали парню протез |20.01 21:30  Информатором нового фильма о допинге стал бегун Дмитриев |20.01 20:52  Автор фильмов о допинге в России анонсировал выход нового расследования |20.01 19:53  В Москве горит здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко |20.01 18:48  Габдуллин обсудил с Евкуровым будущее ММА в Ингушетии |20.01 18:11  В Кремле назвали традиционной забавой прогнозы политологов о смене правительства |20.01 17:25  Начальник воркутинского отдела Гострудинспекции найден мертвым в СИЗО |20.01 17:09  МОК: Мутко ошибается по поводу способа передачи ДНК |20.01 17:03  Песков рассказал, будет ли Путин смотреть трансляцию инаугурации Трампа |20.01 16:22  Столтенберг убежден, что Трамп поддержит НАТО |20.01 15:44  Дымовую шашку бросили в окно одной из подмосковных школ |20.01 15:34  Слова и дела «Лукойла»: почувствуйте разницу |20.01 15:18  Прокуратура требует лишить Мару Багдасарян водительских прав |20.01 15:11  Песков: предположения о том, что Трамп является "нашим человеком" - ошибка |20.01 15:03  Соглашение по «Турецкому потоку» ратифицировано в Госдуме |20.01 14:35  В Москве неизвестные сообщили, что заложена взрывчатка в "Останкино" и ВГТРК |20.01 14:12  Перекрыть газ Украине потребовали в Госдуме |20.01 14:12  В Таиланде погибла российская туристка |20.01 13:52  Совет Европы призвал Россию отменить верховенство Конституционного суда |20.01 13:28  Преступник рассказал, зачем похитил девочку в Оренбурге |20.01 13:22  Лукашенко поручил искать альтернативу российской нефти |20.01 12:29  Кузнецова и Павлюченкова сыграют друг с другом в четвёртом круге Australian Open |20.01 12:27  МЭР рассказало о небывалом росте зарплат в России |20.01 12:11  Порошенко закрывает свою российскую фабрику |20.01 12:01  В Ленобласти пешеходы задушили водителя, который чуть их не сбил |20.01 11:32  Российские гандболисты встретятся со словенцами в плей-офф чемпионата мира |20.01 11:12  Несовершеннолетнюю дочь депутата обнаружили на портале секс-услуг‍ |20.01 10:51  Лавров: в сирийском урегулировании наметились позитивные подвижки |20.01 10:48  Минфин РФ ждет скорейшего решения суда по делу об украинском долге

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

Курский депутат оказался под следствием за угрозу убийством

20 января 2017, 23:05 [ «АН-онлайн» ]

Курский депутат оказался под следствием за угрозу убийством
globallookpress.com

На депутата Курского городского собрания Романа Гладких возбудили уголовное дело. Речь идет о статье УК РФ «угроза убийством». Об этом сообщает СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, депутат Роман Гладких трудится в должности заместителя директора ООО «ГТР», расположенного на улице Серегина города Курск. У этой компании образовалась задолженность за потребленную электроэнергию.

Утром 29 декабря 2016 года сотрудник АО «Курские электрические сети» прибыл на улицу Серегина, чтобы отключить здание фирмы от электроснабжения. Но сделать этого он не смог, так как депутат, демонстрируя предмет, похожий на огнестрельное оружие, передернув затвор, и сообщил, что застрелит его. Тем самым в адрес потерпевшего прозвучали угрозы убийством. Их мужчина воспринял реально. Он испугался за свою жизнь и не смог выполнить возложенные на него обязанности по обесточиванию здания.

Сейчас проводится расследование уголовного дела.

по сообщению портала "КУРСК СИТИ" 20.01.17

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

КШ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Криминал

Молодой парень шантажировал 14-летнюю школьницу обнаженными фотографиями

Молодой парень шантажировал 14-летнюю школьницу обнаженными фотографиями

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека, которого подозревают в «понуждении к действиям сексуального характера» и «развратные действиях».

//Общество

Шойгу показали новейшие российские беспилотники (ФОТО)

Шойгу показали новейшие российские беспилотники (ФОТО)

В 2019 году на вооружении российской армии могут появиться новые беспилотники «Форпост». БПЛА производит Уральский завод гражданской авиации. Сегодня предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу.

//В мире

В Стамбуле обстреляли здания управления безопасности и правящей партии

В Стамбуле обстреляли здания управления безопасности и правящей партии

Сегодня в турецкой столице неизвестные совершили обстрел из противотанкового гранатомета двух зданий. В одном из них располагается управление безопасности страны, в другом - офис правящей партии.

//В мире

В Вашингтоне в знак протеста против Трампа побили стекла в McDonald's

В Вашингтоне в знак протеста против Трампа побили стекла в McDonald's

Волна протестов прокатилась по США в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Не стал исключением и Вашингтон: пока в здании Конграсса собираются гости, протестующие бьют стекла и дерутся с полицией.

//Общество

“Группы смерти” снова активизировались в соцсети “ВКонтакте”

“Группы смерти” снова активизировались в соцсети “ВКонтакте”

В ноябре суд вынес постановление о заключении под стражу на два месяца Филиппа Лиса, организатора так называемых “групп смерти” - сообществ, в которых подростков склоняли к совершению самоубийства.

//Шоу-бизнес

СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу?

СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу?

Стоило слухам вокруг развода Анджелины Джоли и Брэда Питта поутихнуть, как внимание общественности оказалось приковано к отношениям другой звездной пары - актрисы Джулии Робертс и оператора Дэнни Модера.

//В мире

Сто человек понадобится, чтобы вывезти из Белого дома вещи Обамы

Сто человек понадобится, чтобы вывезти из Белого дома вещи Обамы

В настоящее время вещи бывшего президента США вывозятся из Белого Дома. Для этого были привлечены около ста человек технического персонала, поскольку освободить комнаты нужно в кратчайшие сроки.

//Криминал

Московскую танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной

Московскую танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной

Жертвой злоумышленников стала 21-летняя девушка. Потерпевшая познакомилась в соцсети с молодым человеком, представившимся владельцем кальянной. Парень предложил москвичке устроиться на работу в его заведение.

//Шоу-бизнес

Внешний вид дочери Майкла Джексона шокировал соцсети

Внешний вид дочери Майкла Джексона шокировал соцсети

Восемнадцатилетняя дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис поразила пользователей соцсетей. Девушка на днях прибыла в Париж вместе со своим возлюбленным - молодым музыкантом Майклом Снодди.

//Общество

5 мифов о белорусско-российских отношениях

5 мифов о белорусско-российских отношениях

После публикации в ряде российских СМИ материалов о якобы имеющем место росте шовинистических настроений в Белоруссии, невольно возникает мысль, что в «Белой Руси» при поддержке Запада поднимает голову русофобия.

//Криминал

Курский депутат оказался под следствием за угрозу убийством

Курский депутат оказался под следствием за угрозу убийством

Депутат Р.Гладких трудится в должности замдиректора ООО «ГТР». У этой компании образовалась задолженность за потребленную электроэнергию. На днях сотрудники прибыли по адресу фирмы, чтобы отключить электричество.

//Новости ADWILE

//В мире

Стали известны причины задержания в Испании российского программиста

Стали известны причины задержания в Испании российского программиста

Как уже сообщалось ранее, российский программист Станислав Лисов был задержан спецслужбами в Испании, куда прилетел отдыхать с семьей. Мужчина был заподозрен в причастности к хакерской деятельности.

//Шоу-бизнес

Героиня "Викинга" Александра Бортич разорвала помолвку с женихом

Героиня "Викинга" Александра Бортич разорвала помолвку с женихом

22-летняя белорусская красавица, героиня российского блокбастера «Викинг» Александра Бортич неожиданно разорвала помолвку с возлюбленным — 24-летним актёром Ильёй Маланиным после трёх лет отношений.

//Экономика

Самарская область попробует застраивать заброшенные промзоны

Самарская область попробует застраивать заброшенные промзоны

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин провел рабочую встречу с министром строительства регионального правительства Александром Баландиным.

//Происшествия

Полицейские сломали парню протез

Полицейские сломали парню протез

Полицейские сломали Кириллу дорогостоящий протез руки и предплечья из-за того, что он попросил лицензионные документы на прибор, измеряющий тонировку. Именно из-за него правоохранители хотели оштрафовать парня.

//Общество

Кондуктор заставил инвалида по зрению купить билет для собаки-поводыря

Кондуктор заставил инвалида по зрению купить билет для собаки-поводыря

В Уфе разразился скандал после того, как кондуктор автобуса заставил 32-летнего инвалида первой группы по зрению Айрата Гилязетдинова приобрести билет на собаку-поводыря, оформив ее как багаж.

//Общество

Первым указом Трамп назначил “Бешеного Пса” Мэттиса министром обороны США

Первым указом Трамп назначил “Бешеного Пса” Мэттиса министром обороны США

//новости MIXADVERT.com

//Наука

Ученые объяснили, почему больных людей постоянно клонит в сон

Ученые объяснили, почему больных людей постоянно клонит в сон

Американские ученые выяснили, почему больных людей постоянно клонит в сон. Оказалось, организм сам отключает нервную систему для того, чтобы восстановить силы и «перезагрузиться».

//Культура

Кинопремию “Сезар” бойкотируют из-за ее президента, обвиненного в изнасиловании

Кинопремию “Сезар” бойкотируют из-за ее президента, обвиненного в изнасиловании

Французской национальной кинопремии “Сезар” был объявлен бойкот из-за того, что президентом 42-й церемонии, которая пройдет в феврале, был избран обвиняемый в изнасиловании режиссер Роман Полански.

//В мире

Корреспондента RT задержан во время инаугурации Трампа

Корреспондента RT задержан во время инаугурации Трампа

Один из корреспондентов англоязычного отделения российского телеканала RT был задержан полицейскими и доставлен в отделение полиции в Вашингтоне во время церемонии инаугурации Дональда Трампа.

//Спорт

Информатором нового фильма о допинге стал бегун Дмитриев

Информатором нового фильма о допинге стал бегун Дмитриев

Бегун на средние дистанции Андрей Дмитриев стал информатором нового расследования немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге российских легкоатлетов. Документальный фильм будет показан на телеканале ARD 22 января.

//В мире

В Греции Обаму проводили флэшмобом “Гудбай, президент войны”

В Греции Обаму проводили флэшмобом “Гудбай, президент войны”

Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. Его предшественника Барака Обаму в столице Греции проводили флэшмобом под названием “Гудбай, президент войны”.

//Общество

Минюст счел антитабачную концепцию Минздрава противоречащей Конституции

Минюст счел антитабачную концепцию Минздрава противоречащей Конституции

Предложенную российским Министерством здравоохранения антитабачную концепцию, включающую в себя запрет на продажу табачных изделий родившимся после 2015 года, прокомментировали в Министерстве юстиции.

//Новости партнеров

//Спорт

Автор фильмов о допинге в России анонсировал выход нового расследования

Автор фильмов о допинге в России анонсировал выход нового расследования

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в России, анонсировал выход нового расследования на телеканале ARD уже в это воскресенье, 22 января, о чем сообщил на своей странице в Twitter.

//В мире

Дональд Трамп официально вступил в должность президента

Дональд Трамп официально вступил в должность президента

Ровно в 12:00 по местному времени (20:00 мск) избранный президент США Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность. Перед этим присягу принес новый вице-президент Майк Пенс.

//Общество

Тамара Семина помолодела на 20 лет, не прибегая к пластическим операциям (ВИДЕО)

Тамара Семина помолодела на 20 лет, не прибегая к пластическим операциям (ВИДЕО)

Многие женщины мечтают о том, чтобы омолодиться пару десятков лет, не прибегая при этом к пластическим операциям. Актриса Тамара Семина на своем примере показала, как можно добиться таких результатов.

//В мире

Обама оставил Трампу записку в Белом доме

Обама оставил Трампу записку в Белом доме

Уходящий с президентского поста Барак Обама, следуя давней традиции, оставил записку своему преемнику – 45 президенту США Дональду Трампу, положив ее в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.

//Происшествия

В Москве горит здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко

В Москве горит здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко

В Москве в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко в половине седьмого вечера загорелась кровля, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

//Метеоновости

В Москве с октября выпало два метра снега

В Москве с октября выпало два метра снега

С момента начала снежного сезона, т.е. с октября 2016 года в столице выпало 199 см снега, из них 45 см за неполный январь, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

//Здоровье

Почему занятия фитнесом не приносят желаемого результата при похудении?

Почему занятия фитнесом не приносят желаемого результата при похудении?

С помощью опытов над грызунами американские исследователи смогли ответить на вопрос, почему занятия в спортзале не всем приносят желаемый результат при похудении. Еще важна активность помимо спортзала.

//Наука

Ученые объяснили, почему только спорт не всегда полезен

Ученые объяснили, почему только спорт не всегда полезен

То, что тренировки в спортзале далеко не всем помогает избавиться от лишнего веса, - явление, в общем-то, известное. А вот с чем оно связано выяснили ученые из американского Национального института здоровья.

//Спорт

Габдуллин обсудил с Евкуровым будущее ММА в Ингушетии

Габдуллин обсудил с Евкуровым будущее ММА в Ингушетии

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым обсудил вопросы развития смешанных единоборств в республике.

//В мире

В пригороде Парижа взрыв повредил два этажа здания

В пригороде Парижа взрыв повредил два этажа здания

Мощный взрыв прогремел сегодня в пригороде французской столицы. В итоге из четырех этажей одного из местных домов два оказались сильно повреждены. Жильцы из расположенных поблизости домов были эвакуированы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры