Попался на взятке в миллион рублей

За взятку в миллион рублей может отправиться за решетку заместитель главы Пушкинского района города Москвы Роман Елисеев. Следствие считает, что он вымогал деньги у предпринимателей за согласование объектов.

Задержание своего заместителя подтвердил и глава района Сергей Грибинюченко. По информации телеканала 360 от источника в правоохранительных органах, подозреваемый уже во всём сознался, возбуждено уголовное дело. Возможно, следствие будет ходатайствовать перед судом о домашнем аресте для чиновника.

На этой же неделе за аналогичную сумму взятки арестован замначальника полиции Хабаровска по оперативной работе, который обещал взяткодателю за три миллиона не передавать следствию некоторые материалы по делу.

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