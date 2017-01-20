С трех фигурантов дела о массовой драке со стрельбой на Хованском кладбище в мае прошлого года сняты обвинения в организации убийства. Всего по делу были арестованы 14 человек.



Статья была исключена из дела экс-директора Хованского кладбища Юрия Чабуева, юриста компании «Техэнергосервис» Александра Бочарникова и лидера организации «Здоровая нация», скрывающегося от следствия, Георгия Макарьева. Следствие не нашло состава преступления по статье об убийстве, остаются статьи о хулиганстве и незаконном хранении оружия.



В то же время водителю, сбившему во время драки двух человек, переквалифицировали обвинение со статьи об убийстве на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



По версии следствия, массовую драку организовали Чабуев и Бочарников. Директор кладбища хотел взять под свой контроль работавших там таджиков-нелегалов, требуя отдавать ему часть прибыли, либо свернуть прибыльную деятельность. Для этого он попросил людей из «Здоровой нации» разобраться с уроженцами Средней Азии. Но те тоже подготовились к «встрече». Произошла массовая драка, в которой участвовало более 200 человек. Трое были убиты, более 30 госпитализированы.

Хованское кладбище — самое большое не только в столице, но даже в Европе. Его площадь превышает 197 га, на нем расположено более миллиона захоронений. На такой территории можно развернуть неплохой бизнес. После инцидента там назначен новый директор.