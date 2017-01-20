Московскую танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной

Московские полицейские расследуют групповое изнасилование, произошедшее в помещении кальянной на улице Ленивка. Жертвой злоумышленников стала 21-летняя девушка.

Потерпевшая, которая является танцовщицей, познакомилась в соцсети с молодым человеком, представившимся владельцем кальянной. Парень предложил москвичке устроиться на работу в его заведение.

Встреча прошла в кальянной в ночное время, «работодатель» пришел на нее вместе со своим другом. После того как девушка станцевала для молодых людей, те изнасиловали ее и выгнали на улицу, пишет портал Life.

В настоящее время правоохранители занимаются розыском подозреваемых. Установлено, что кальянная не работает уже три месяца. Предполагаемые преступники занимались подготовкой к ее открытию, поэтому собственник помещения предоставил им ключи.

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