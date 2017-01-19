Бизнесмен из Новосибирска заказал выколоть глаза кредитору

Сотрудники новосибирской полиции задержали местного предпринимателя, подыскивавшего человека, который согласился бы изувечить кредитора, которому бизнесмен задолжал крупную сумму денег.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по области, 58-летний мужчина взял в долг 18 миллионов рублей на развитие бизнеса. Однако дело не пошло, выплачивать долг оказалось нечем, и бизнесмен придумал выход из положения: он решил покалечить своего кредитора путем нанесения ему ударов по голове, выкалывания глаз и применения электрошокера.

О том, что мужчина подыскивает исполнителя своей задумки, стало известно правоохранителям. Один из них, исполнивший роль “наемника”, связался с заказчиком, и через несколько дней тот был задержан при передаче 98 тысяч рублей - в такую сумму он оценил здоровье своего кредитора.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня