В Омске школьница раскладывала наркотики по тайникам и попалась

Утром на уроки, вечером – наркотики по тайникам раскладывать, - такой распорядок дня был у 16-летней школьницы из Омска. Полиция задержала юную девушку как раз в процессе закладки очередного тайника.

Пятнадцать доз с синтетическим наркотиком находилось при девушке, когда ее задержала полиция, сообщает РИА Новости. Подросток занималась после школы тем, что раскладывала наркотики в заранее установленные места, откуда их потом забирали покупатели.

Оперативники Госнаркоконтроля проверяли информацию о том, что некая школьница занимается реализацией наркотиков, и выследили подростка после уроков. К моменту задержания девочка уже успела сделать несколько закладок. На пакетиках с наркотиком было написано «соль», но силовиков это не обмануло. Задержанная призналась, что ее привлекли к распространению наркотиков по интернету и обещали высокий доход. «Высокого дохода» школьница получить не успела, а вот тюремный срок ей грозит немалый, до 20 лет.