Пензенец спилил ель для возлюбленной
18 января 2017, 11:28 [ «АН-онлайн» ]
Житель Октябрьского района Пензы обратился за помощью к полиции. По данным пресс-службы УМВД по Пензенской области, он сообщил, что на улице Ленина обнаружил поврежденной голубую ель.
Полицейские при осмотре места происшествия установили, что неизвестные лица спилили макушку дерева высотой 2,5 метра. В ходе доследственной проверки было установлено, что ель была повреждена до степени прекращения роста. Сумма причиненного ущерба составила 88 тысяч рублей.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции обнаружили дерево в квартире жительницы Пензы. Гражданка пояснила, что ель принес ей сожитель, с которым накануне у нее произошла ссора. Знакомый подарил дерево, пытаясь загладить свою вину.
Личность злоумышленника была установлена – им оказался 38-летний гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном.
По факту незаконной рубки лесных насаждений отделом №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ" 17.01.17