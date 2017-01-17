Насколько соответствует закону приобретение «Почтой России» двух самолётов Ту-204С, по информации RNS, выясняет Генеральная прокуратура России. Однако подробности пока не известны.

Оба магистральных грузовых самолёта, «Петр I» и «Екатерина II», ФГУП приобрело за 3,39 млрд рублей у «Илюшин Финанс Ко» в прошлом году и содержит на правах хозяйственного владения. Как сообщалось ранее в СМИ, названные транспортные средства способны перевозить до 30 тонн грузов на расстояние до 3,8 тысячи километров. Закупили их специально для дальних перевозок почты в Сибирь и на Дальний Восток. Руководство ФГУП уверено в законности удачной сделки.

Ранее стало известно об открытии Генпрокуратурой следствия по проверке законности выплаты гендиректору «Почты России» единовременной премии в 15 млн рублей на второй год работы.

В «Арументы недели» поступил официальный комментарий пресс-службы ФГУП «Почта России»:

Все запросы, которые поступают из различных государственных органов, оперативно обрабатываются. Информация по ним предоставляется предприятием в установленные сроки.

Дополнительно уточняем, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках.