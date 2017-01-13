Чеченских сторонников ИГ «сдал» WhatsApp

Боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ удалось задержать в Чечне благодаря мессенджеру WhatsApp.

Операция по поимке исламистов состоялась два дня назад. Силовикам удалось арестовать несколько десятков террористов, четыре человека было убито. При задержании бандитов погибли два бойца Росгвардии.

Как пишет сегодня «Коммерсантъ», выйти на след экстремистов правоохранителям помог мессенджер WhatsApp. Боевики создали здесь свою группу, в которой обсуждали планы нападения на одно из селений Чеченской Республики.

По данным органов правопорядка, задержанные бандиты собирались устроить в Чечне серию терактов и совершить убийства полицейских.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня