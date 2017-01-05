В Свердловской области Паровоз зарубил четверых человек

Трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист по прозвищу Паровоз вскоре снова отправится за решетку, и надолго. На этот раз мужчину подозревают в убийстве четверых человек. Все люди убиты топором.

Паровоза задержали 5 января. Об этом сообщает сайт регионального МВД. Само преступление произошло 26 декабря в поселке Монетный. К полицейским обратилась дама, которая не могла дозвониться до своей матери. Полицейские проверили указанный адрес проживания родительницы и обнаружили пепелище. Под завалами следователи нашли тела четверых человек, зверски убитых топором.

По версии следствия, Паровоз, рецидивист 1970 года рождения, пришел в компанию, где была и мать заявительницы. Гостю не обрадовались и попросили долго не засиживаться (подозревали, что что-то украдет). Такие подозрения матерому преступнику не понравились, он взял топор и всех зарубил. Тела жертв мужчина бросил в погреб, а дом поджег, чтобы скрыть улики. Но не помогло. Сейчас Паровоз находится в СИЗО и ждет суда.