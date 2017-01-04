В Берлине задержан подозреваемый в организации теракта на ярмарке

Один из основных подозреваемых в организации теракта на берлинской ярмарке задержан полицией. Однако следствию не хватает прямых доказательств против подозреваемого, и Прокуратура ордера на арест не дает.

Известно, что 26-летний тунисец был задержан при обыске в приюте для беженцев, передает «Росбалт».

Следствие выяснило, что задержанный знал террориста Аниса Амри с 2015 года и встречался с ним накануне теракта. Полиция считает, что гражданин Туниса не мог не знать о том, что готовил Анис Амри - тоже гражданин Туниса. При обыске в жилище задержанного полицейские изъяли средства связи.

Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. Большегруз на полном ходу врезался в толпу на рождественском базаре, погибло 12 человек.

Главный исполнитель этого теракта, тунисец Анис Амри, разыскивается всей полицией мира.