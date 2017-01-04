Житель Тверской области может угодить в тюрьму за бутылку водки

Мужчине очень хотелось выпить в новогодние праздники, но денег совсем не было. Отчаяние напрочь отключило у парня мозг, и он на глазах у администратора магазина взял с прилавка бутылку и пошел прочь.

Администратор магазина потребовала вернуть бутылку, но страждущий ее не послушал и поспешил с вожделенным напитком на улицу, пишет портал wik-end.com.

Инцидент произошел в городке Удомль Тверской области. Администратор сетевого магазина вызвала полицию, и наряд по приметам взял грабителя в течение часа, - тот даже водку выпить не успел.

В полицейском участке похититель во всем признался и объяснил стражам порядка, что просто очень хотел выпить. С грабителя взяли подписку о невыезде и завели уголовное дело. За попытку грабежа мужчине грозит до 4 лет колонии.