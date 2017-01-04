Хакеры Евросоюза станут бороться с продажей наркотиков по интернету

Новую тактику борьбы с распространением наркотиков применит Евросоюз. Для воплощения в жизнь стратегии привлекут хакеров, которые станут выслеживать и взламывать аккаунты, использующиеся для торговли зельем.

Автор новой стратегии – Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA). Программа будет действовать до 2025 года, передает РИА Новости.

Эксперты ЕС установили, что роль интернета в незаконном обороте наркотиков за последние шесть лет существенно возросла. Основная масса продавцов «смертью» полностью переключилась на всемирную сеть.

Задачей хакеров будет выявить сайты наркоторговцев и блокировать их, а затем разрушить контакты поставщика и его клиентуры.