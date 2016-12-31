В Китае 16 человек попали в тюрьму за торговлю человеческими органами

Группа из шестнадцати человек в Китае отправилась в тюрьму за незаконную торговлю человеческими органами. Среди осужденных есть и медики. Известно, что осужденные проведут за решеткой до пяти лет.

Громкое дело банды торговцев человеческими органами завершено в провинции Шаньдун (Китай). До пяти лет лишения свободы получили шестнадцать членов группы, которая снабжала незаконные медицинские операции «сырьем» - человеческими почками. Следствие выяснило, что осужденные через интернет искали людей, желающих продать свою почку, затем у клиентов брали нужные анализы и в случае одобрения платили донору 40 тысяч юаней (8,5 долларов США). Надо сказать, что те, кто нуждался в пересадке, платили «черным хирургам» в десять раз больше.