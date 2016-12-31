В Петербурге ограбили баню

Более восьмидесяти тысяч рублей - такова «добыча» налетчиков на сауну в Санкт-Петербурге. Нападавших было двое, и они были вооружены пистолетом. Сотрудники бани сопротивления бандитам не оказали.

Разбой произошел среди бела дня в Кировском районе культурной столицы, пишет «Лайф». Сообщается, что налетчики забрали всю выручку сауны и скрылись в неизвестном направлении. Однако полиция уже составила фотороботы грабителей по описаниям двоих свидетелей-жертв и вскоре обещает найти преступников.

Пока известно только то, что злоумышленников было двое, и пистолет у них был один. Проводится предварительное расследование инцидента.