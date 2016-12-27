Вологжанин посадил падчерицу на цепь за позднее возвращение домой

В Вологодской области было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Шекснинского района, заподозренного в незаконном лишении свободы своей двенадцатилетней падчерицы.

По данным правоохранительных органов, мужчина, разъяренный тем фактом, что девочка поздно пришла домой, с помощью цепи и веревки удерживал ее возле кровати на протяжении нескольких часов.

Причем как выяснилось, это не первый случай нападения отчима на свою падчерицу. Ранее в отношении этого же мужчины уже было заведено другое уголовное дело - девочка призналась, что отчим, находясь под воздействием спиртного, совершил в отношении нее развратные действия.

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