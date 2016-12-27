Грабитель, обстрелявший полицейских в Москве, действовал не один

Сегодня в столице пятеро человек, включая троих полицейских, получили ранения при задержании подозреваемого в ограблении, укрывавшегося в квартире одного из жилых домов и удерживавшего заложницу.

Однако, как стало известно, при ограблении мужчина действовал не один. По данным полиции, рано утром двое в масках вошли в здание столичного фитнес-центра и похитили из сейфа 130 тысяч рублей, предварительно связав сотрудников. Один из злоумышленников укрылся в квартире с заложницей, открыл стрельбу по сотрудникам полиции и местного ЖЭУ, а впоследствии покончил с собой.

Второго же грабителя сотрудникам полиции удалось задержать.