Житель Зауралья попал в тюрьму за то, что избивал детей и приучал их к спиртному

Полтора года колонии общего режима – такой приговор 27 декабря вынес суд жителю Курганской области (село Плотниково, Притобольный район). Мужчина приговорен за то, что был плохим отцом, очень плохим.

За судебной формулировкой «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» в случае с подсудимым скрывается систематическое избиение сыновей и отсутствие всяческой заботы о них.

Следствие установило, что мужчина, отец троих несовершеннолетних детей, постоянно пьянствовал, не содержал детей и гонял их за сигаретами в магазин. Но «воспитание» на этом не ограничивалось: мужчина постоянно избивал детей, а одного из мальчиков заставлял пить водку. Суд приговорил отца троих детей к полутора годам колонии общего режима.