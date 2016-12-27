Вор в законе попался на краже часов и коньяка в подмосковной квартире

Трижды судимый Бесик Квинихидзе, известный в криминальных кругах как Бесо Руставский, был задержан с поличным после очередной кражи. Вместе с подельником он попался на выходе из квартиры пенсионерки в Подмосковье.

Добычей злоумышленников, посягнувших на имущество 75-летней женщины, проживающей на Ильинском шоссе Красногорска, стали 20,5 тыс. рублей, часы «Чайка» и бутылка коньяка. За «джентльменский набор» ворам грозит до 6 лет лишения свободы.

У Бесо это будет уже четвертая ходка. Первый срок он получил в 2000 году за захват заложников в кафе на Старом Арбате с целью выкупа. Через четыре года преступник сел на восемь лет за угон Jeep Grand Cherokee. Выйдя на свободу, криминальный авторитет перебрался в Санкт-Петербург, где был коронован. Но уже через год его задержали в Клину по подозрению в разбойном нападении на московский магазин, из которого было похищено 6 миллионов рублей.





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