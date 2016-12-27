Обстрелявший полицейских мужчина покончил с собой

Мужчина, укрывшийся в квартире жилого дома на западе столицы и удерживающий в заложниках женщину, покончил с собой.

Как уже сообщалось ранее, подозреваемый в грабеже мужчина заперся в квартире одного из домов по улице Ельнинской и открыл стрельбу по прибывшим для его задержания стражам порядка и мастерам местного ЖЭУ, вызванным, чтобы вскрыть дверь. Пять человек пострадали в результате действий преступника.

Немногим ранее выяснилось, что в заложниках у бандита находится женщина.

Однако, как стало известно, операция по задержанию преступника закончилась его самоубийством. Подробности произошедшего пока не сообщаются, однако известно, что заложница была освобождена.