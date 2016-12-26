На Урале экс-полицейский пойман с похищенным золотым слитком

Бывший полицейский Пластовского района Челябинской области в 2013 году присвоил себе вещественное доказательство – золотой слиток. Но как ни конспирировался правоохранитель, тайное все равно стало явным.

Бывшего стража порядка вывели на чистую воду сотрудники из отдела собственной безопасности полиции, сообщает ТАСС.

Следствие выяснило, что мужчина в 2013 году, служа в полиции и имея доступ к вещдокам, похитил один из них – золотой слиток - и пробы с золотосодержащей породой. Сумма похищенного составила порядка 3,4 миллиона рублей.

Суд приговорил экс-полицейского к условному сроку на пять лет, а еще он заплатит штраф в 300 тысяч рублей и в ближайшее время будет передвигаться только пешком: суд арестовал его машину и все счета в счет возмещения ущерба.