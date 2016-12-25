В Москве задержан убийца 12-летней девочки

Ранее СМИ сообщали о жестоком убийстве на улице Ферганская в Москве. Труп 12-летней девочки с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в квартире. Под подозрение попал ближайший родственник ребенка.

Как и предполагали оперативники, преступник попытается покинуть Россию и вылететь в Киргизию, откуда он родом, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские столичного уголовного розыска 25 декабря задержали подозреваемого в убийстве ребенка в аэропорту, - мужчина действительно пытался покинуть Россию. Подозреваемый доставлен к следователям для допроса по факту убийства малолетней девочки.