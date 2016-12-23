Соцсети: захватчики ливийского лайнера сдались властям

Воздушные террористы, угнавшие ливийский авиалайнер, сдались властям Мальты, где ранее приземлился захваченный борт. Премьер-министр Мальты сообщил в "Твиттер", что преступники сдались властям.

Глава кабинета министров Мальты 23 декабря сообщил на своей страничке в соцсети "Твиттер", что преступники, захватившие самолет ливийских авиалиний, сдались местной полиции, передают РИА Новости.

Известно, что захватчики воздушного судна были обысканы и помещены под стражу. О мотивах захвата борта и о личностях преступников пока не сообщается.

Ранее "АН-онлайн" сообщали об освобождении части захваченных заложников

Напомним, 23 декабря был захвачен самолет ливийского авиаперевозчика "Африканские авиалинии". Борт следовал в ливийский Себха-Триполи, но был угнан на Мальту.