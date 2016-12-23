Московские скинхеды жестоко расправились с африканской девушкой

Погибшей 20 лет и она уроженка Африки (точное гражданство девушки пока не установлено). Жертву сначала изнасиловали, а потом 27 раз ударили ее ножом и сбросили в коллектор, где труп и нашли утром.

скинхед, известный по кличке Колючка, передает По подозрению в жестокой расправе 23 декабря задержан , известный по кличке, передает "Лайф" . Дело в том, что убийцы попали на камеры уличного видеонаблюдения. На видео видно, как молодые люди уводят девушку в неизвестном направлении, - это последние минуты жертвы.

Надругавшись над девушкой, ее просто исполосовали ножом (следователи насчитали 27 ранений), а затем сбросили ее бесчувственное тело в коллектор на улице Поречная (юго-восток Москвы).

За убийство уже задержаны три человека (Колючка и два его подельника). Все задержанные признались в убийстве.