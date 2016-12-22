В Твери мужчина с ножом напал на школьницу

Пятнадцатилетняя девочка чудом осталась жива, сейчас ей ничего не угрожает. На школьницу среди бела дня напал неизвестный мужчина с ножом. Девочка получила один удар, но смогла вырваться и убежать.

Правоохранители Твери ищут мужчину, его фоторобот разослан во все полицейские подразделения города, передает портал tverigrad.ru.