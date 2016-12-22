Минувшей ночью в аэропорту Казани произошел инцидент, который мог бы привести к многочисленным жертвам, случись он днем. Пьяный водитель, уходя от погони ДПС, протаранил здание аэропорта насквозь.

То, что в аварии никто не пострадал, можно назвать чудом. Автомобиль пробил две стеклянных стены аэровокзала, едва не сшиб стойку регистрации пассажиров и врезался в столб на противоположной стороне здания, прямо под знаком "Остановка запрещена", передает Первый канал.