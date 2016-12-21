В Выборге преподаватель организовал похищение студентки из-за несчастной любви

Неразделенная любовь толкнула 60-летнего преподавателя из города Выборга на противозаконный поступок, который, по его замыслу, должен был представить его героем в глазах объекта обожания - 24-летней студентки.

Как было установлено следствием, мужчина нанял двоих знакомых, которые за вознаграждение в 110 тысяч долларов должны были похитить девушку, а также инсценировать и его собственное похищение. Преподаватель предполагал, что когда он освободит их обоих из заключения, это заставит студентку обратить на него внимание.

Преступный план был приведен в исполнение: двое злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, поместили студентку и преподавателя в подвал, откуда на следующий день пленникам удалось выбраться. После пережитого потрясения девушке потребовалась помощь психолога.

В настоящее время дело передано в суд.

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