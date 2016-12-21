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Двое липчан убили брянского рок-музыканта, приняв его за бомжа

21 декабря 2016, 15:22 [ «АН-онлайн» ]

Двое липчан убили брянского рок-музыканта, приняв его за бомжа
Фото: globallookpress.com

Двое жителей Липецкой области были заподозрены в убийстве известного брянского рок-музыканта, лидера группы “Ответ Чемберлену” Александра Чижикова, которого они, по мнению следователя, приняли за бездомного.

Тело музыканта со множественными ножевыми ранениями было обнаружено в июле этого года. Спустя несколько дней по подозрению в причастности к убийству были задержаны и доставлены в Брянск двое липчан, которые, как было установлено, в ночь убийства приезжали в город. Следователи установили, что молодые люди отличались нетерпимостью к людям, ведущим асоциальный образ жизни и злоупотребляющим спиртным, поэтому, заметив спящего на земле нетрезвого мужчину, нанесли ему более 20 ударов ножом.

В настоящий момент один из подозреваемых признал свою вину. Оба липчанина содержатся под стражей, им предъявлено обвинение.

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