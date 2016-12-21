Замглавы Керчи попался на взятке

Коррупционный скандал коснулся администрации города Керчь. 21 декабря в кабинетах администрации проводятся обыски, а заместитель мэра пойман с поличным при получении взятки (ее размер не оглашается).

задержании заместителя городского главы Олега Шевченко. Сейчас в керченской администрации работают следователи, пишет "АН-Керчь" . Издание сообщает со ссылкой на источники в полиции озаместителя городского главы

Есть сведения и о следственных действиях в кабинете другого чиновника администрации, Богдана Жорняка, сам Жорняк эту информацию опровергает.