В Челябинске осудили школьницу за вооруженные ограбления

Три года и семь месяцев в исправительной колонии - такой приговор вынес Челябинский суд после рассмотрения дела 17-летней девушки, обвинявшейся в серии преступлений, совершенных минувшим летом.

По данным следствия, девушка, находясь в гостях у знакомой, украла пневматический пистолет и в ту же ночь решила пустить его в дело. Проникнув в соседний дом, она попыталась ограбить проживаюшего в нем пенсионера, однако денег у него не обнаружила. Полиции удалось в короткие сроки найти местонахождение несовершеннолетней налетчицы, однако при задержании она оказала сопротивление и нанесла телесные повреждения одному из сотрудников.

Немногим позднее, уже находясь под подпиской о невыезде, девушка снова проникла в чужой дом. На этот раз ее добычей стали 80 тысяч рублей. Однако, не удовлетворившись добычей, школьница попыталась вынести телевизор и снова была задержана.

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