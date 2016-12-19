В Белгороде брат убил брата ножом в грудь

В Белгороде 19 декабря задержали убийцу 30-летнего мужчины. Преступление произошло 17 ноября, мужчина был убит ударом ножа в грудь. Следствие выяснило, что к убийству причастен родной брат жертвы.

Подозреваемому в убийстве родного брата 32 года, он проживал в Белгороде вместе со своим близким родственником на улице Привольной, сообщают в Следственном комитете региона.

По версии следствия, братья частенько вместе выпивали и ссорились. В тот день, когда произошло убийство, родственники снова поскандалили за бутылкой спиртного, и в ходе ссоры старший брат ударил младшего ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Против подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело.