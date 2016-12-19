Уходя от полицейской погони, автоугонщики протаранили шесть машин и попытались скрыться, но были задержаны полицией. Для задержания нарушителей спокойствия МВД ввело план «Перехват» на юго-западе Москвы.

Очевидцы сообщают в соцсетях о массовой аварии, которую устроили в Москве автоугонщики, передает «Лайф».

Известно, что в финале погони, в которой угонщики проиграли полиции, произошло ДТП с шестью автомобилями. Сообщается, что в аварии никто не пострадал. Преступники попытались скрыться, бросив свой автомобиль (они угнали «Мазду»), но полиция их сумела задержать.

На месте аварии образовалась огромная пробка.