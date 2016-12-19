Деятельность администратора так называемых «групп смерти» в соцсетях Филиппа Будейкина (ник Филипп Лис) нуждается в оценке психиатров. Так решило следствие. Будейкин проведет в клинике не меньше месяца.

Филипп Будейкин помещен в одну из психиатрических клиник Санкт-Петербурга не менее чем на месяц для полного психиатрического обследования, передает «Лайф».

Напомним, Будейкин подозревается в доведении до суицида не менее пятнадцати подростков. Теперь администратор «групп смерти» будет находиться под постоянным наблюдением психиатров и под охраной. Если варчи признают, что в момент преступлений Будейкин был подвержен психическому заболеванию, то он избежит уголовной ответственности.

«АН-онлайн» сообщали 15 ноября 2016 года о задержании Филиппа Будейкина.