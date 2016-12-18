В Башкирии пьяная компания избила медиков скорой помощи

Инцидент с врачами скорой помощи произошел в башкирском городе Туймазы. Бригада фельдшеров прибыла на место вызова, где плохо было только одному человеку, зато всем остальным так «хорошо», что санитаров избили.

Различные травмы после драки с пьяными дебоширами получили врач скорой помощи Фидус Г. и фельдшер Азат Ф., передает «Лайф».

Медики рассказали, что в компании, куда их вызвали, стало плохо одному человеку. Однако, медики, осмотрев лежащего на диване мужчину, констатировали его клиническую смерть и стали проводить реанимационные мероприятия.

Когда врач стал делать пациенту искусственное дыхание, его и его помощника стали избивать. Мужчину спасти в итоге не удалось, а дебоширов успокаивала полиция, с которой компания тоже пыталась драться, но недолго.