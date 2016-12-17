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В КБР задержали мать, выбросившую новорожденного в кучу мусора

17 декабря 2016, 22:12 [ «АН-онлайн» ]

В КБР задержали мать, выбросившую новорожденного в кучу мусора
Фото: globallookpress.com

Полтора года потребовалось следователям Кабардино-Балкарии, чтобы найти женщину, выбросившую своего новорожденного ребенка в мусорную кучу, однако в конце концов она была задержана.

По данным следствия, в апреле прошлого года в Нальчике рабочие при уборке улиц в куче сгоревшего мусора обнаружили тело младенца. Экспертиза установила, что малыш погиб не от ожогов: смерть его наступила в результате переохлаждения.

32-летняя задержанная, мать двоих детей, призналась в совершении преступления. Она заявила, что пошла на этот шаг, поскольку не была уверена, что сможет вырастить еще одного ребенка. Отмечается, что муж о поступке супруги ничего не знал.

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