Москвичка зарезала бабушку и полтора месяца держала тело в квартире

Шокирующий случай произошел в столице в конце октября. Местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе семейной ссоры убила собственную бабушку и на полтора месяца оставила ее тело в квартире.

Специалисты установили, что пенсионерке было нанесено не менее пяти ударов ножом в область спины, от которых та скончалась на месте. Однако сразу избавляться от тела внучка по каким-то причинам не стала. Почти полтора месяца пролежало оно в квартире, прежде чем женщина отнесла его в мусорный контейнер во дворе дома, где оно и было в тот же день обнаружено.

В настоящий момент женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело.

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