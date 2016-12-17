Чудовищную находку сделали жильцы дома в московском районе Люблино. На местной свалке во дворе дома нашли человеческие останки. Контейнер, в который «сложили» человека, находится на улице Маршала Баграмяна.

В настоящее время находку тщательно изучают сотрудники полиции, передает «Лайф». Видео с места происшествия поделился житель одного из близлежащих домов. Фрагменты человеческого тела были помещены в неприметный пакет и брошены в мусорный бак.

Пока не сообщается, кто именно обнаружил останки и кому они могли принадлежать. Следователи исследуют найденные фрагменты, пытаясь выяснить все обстоятельства инцидента.