В Самарской области задержано пять человек за покушение на семью полицейского

Супругу полицейского, что погибла при нападении, успели похоронить, когда были задержаны пять человек по подозрению в причастности к этому преступлению. Ранее «АН-онлайн» сообщали об убийстве в селе Отрадное.

Нападение на начальника полиции города Дмитрия Вашуркина произошло 11 декабря. Неизвестные в масках напали на семью полицейского в его доме, жестоко избили стража порядка и его супругу Екатерину, которая скончалась от побоев, передает РИА Новости.

15 декабря полиция Самарской области задержала пятерых подозреваемых в этом преступлении. Сообщается, что двое задержанных уже признались в нападении (бандитов, по инфомации СК, было четверо). Мотивы нападения пока до конца не выяснены, но следствие придерживается версии разбоя.