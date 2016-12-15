Собственник комбината «Красный Октябрь» задержан на Кипре

Собственник волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, обвиняемый в присвоении 65 млн долларов, задержан на острове Кипр, куда специально прилетел судиться по своему делу.

Он объяснил, что надеется на защиту по английской системе правосудия. И даже сам сдался местной полиции, объяснив, что находится в международном розыске, объявленном МВД России. До сего дня Герасименко, подозреваемый сначала в хищении, а теперь в мошенничестве в особо крупных размерах, скрывался от правосудия в Западной Европе. Или просто там жил, как другие российские олигархи. На Кипре суд ему пока запретил покидать остров, выпустив из-под стражи под залог (его сумма не называется).

Известно, что обвиняемый владеет не только комбинатом, выполняющим крупные заказы для автомобильной и авиационной промышленности, но также баскетбольными клубами в Волгограде и Италии.

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