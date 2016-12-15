В жилом доме Москвы обезвредили бомбу

На юго-западе Москвы в жилом доме обнаружена бомба. Для ее обезвреживания силовикам вначале пришлось эвакуировать 145 человек (19-дети) и уже затем вызывать саперов. Взрывчатку обезвредили, никто не пострадал.

Известно, что бомба находилась в квартире на десятом этаже 18-этажного жилого дома № 11 по улице Наметкина в Москве, передают РИА Новости.

Спецоперация по обезвреживанию опасного боеприпаса прошла во втором подъезде указанного дома. Взрывное устройство обезвредили и изъяли. Пока не сообщается, откуда в жилом доме столицы, да еще в квартире, оказалась взрывчатка.

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