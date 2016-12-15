Жесткая расправа в Кузнецке: мужчину похитили и убили в лесу
15 декабря 2016, 12:40 [ «АН-онлайн» ]
Сообщение об исчезновении 24-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области поступило в полицию города 1 декабря.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, супруга пропавшего рассказала, что к ним в дом пришли двое мужчин, которые под надуманным предлогом усадили ее супруга в автомашину и скрылись в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении известно не было.
В результате оперативных мероприятий, следователям удалось установить личности виновных в исчезновении мужчин. Ими оказались трое человек: 41-летний житель Пензы и двое жителей Кузнецкого района в возрасте 29 и 33 лет.
По предварительным данным, после того как мужчину вывезли за пределы Кузнецка, в лесном массиве около села Шелемис Кузнецкого района подозреваемые нанесли потерпевшему имеющимся ножом удары в область тела и шеи, от которых мужчина скончался.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявление обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ" 14.12.16