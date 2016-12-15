Житель Омска отдан под суд за истязание ребенка

Житель Омска тридцати лет отдан под суд. Следствие выяснило, что мужчина издевался над семилетним мальчиком, сыном своей сожительницы. Ребенок получил травму головы и ожоги от электропаяльника.

Известно, что на момент преступления подсудимый был под действием наркотика, передают РИА Новости.

Под воздействием спайса тридцатилетнему безработному мужчине вдруг показалось, что в сына его подруги вселился бес. Мужчина вылил на спящего мальчика банку холодной воды (он предполагал, что вода – святая), а потом ударил ребенка этой банкой по голове.

Пытаясь «изгнать беса» огнем, наркоман пытал ребенка раскаленным паяльником, при этом родная мать мальчика, находясь рядом, никак этому не препятствовала.

Мужчина вскоре предстанет перед судом, а мальчик отдан на воспитание своей бабушке.