В Мурманске суд оправдал егеря, который застрелил двух человек

Лесник Виктор Михайловский обвинялся в убийстве двух охотников, один из которых – полковник полиции. Суд не нашел в действиях охотоведа состава преступления и оправдал его. Лесник мог сесть в тюрьму на 17 лет.

Решение суда еще может быть обжаловано в Верховном суде, и обвинение так и поступит, но перспективы отмены судебного решения невелики, передает «Лента.ru».

Лесника задержали в августе 2015 года за убийство двух охотников, жителей Мурманска. Михайловский утверждал, что он всего лишь защищался. Следствие выяснило, что охотовед в своих угодьях решил проверить у охотников документы, а тем это не понравилось. Возник конфликт. Охотники были пьяны и стали угрожать сыну лесника. Тогда Михайловский их застрелил (выстрелы в воздух эффекта не имели).

Экспертиза подтвердила, что убитые были пьяны и суд принял версию подсудимого о самообороне.