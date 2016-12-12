Жительнице села грозит уголовное наказание за съеденного поросёнка
12 декабря 2016, 15:31 [«АН-онлайн», А. Романова ]
В Тюменской области службой судебных приставов в отношении жительницы села Абатское возбуждено уголовное дело по статье «незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».
Как сообщили итернет-газете «Кривое зеркало» в пресс-службе УФССП по Тюменской области, на женщину было заведено исполнительное производство о взыскании с нее задолженности по кредиту в сумме 63 тысяч рублей. В срок должница задолженность не погасила и на ее имущество – поросенка, был наложен арест.
Пристав разъяснил женщине все последствия в случаях растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи арестованного имущества. Однако должница пристава не послушалась и съела это самое имущество.
Теперь на нее заведено уголовное дело и ее ожидает: штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
по сообщению портала "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 09.12.16