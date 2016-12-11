В Хакасии мужчина убил родителей жены, чтобы забрать сына

Двойное убийство произошло в селе Буденовка в Хакасии. 22-летний мужчина застрелил своих тестя и тещу, чтобы забрать сына, которого жена отвезла к родителям после очередной ссоры.

По словам соседей, в молодой семье не все было ладно: супруги часто ссорились, причем зачастую скандалы заканчивались тем, что молодой человек избивал свою супругу. В конце концов после очередной семейной ссоры девушка не выдержала и ушла к родителям, забрав с собой четырехмесячного сына.

По версии следствия, после того, как тесть и теща отказались пустить молодого человека к ребенку, он достал оружие и расстрелял их. После этого он забрал сына и отвез его к своим родителям. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск.

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