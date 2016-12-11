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Девятилетняя девочка попала в больницу Подмосковья после нападения пьяного отца

11 декабря 2016, 16:53 [ «АН-онлайн» ]

Девятилетняя девочка попала в больницу Подмосковья после нападения пьяного отца

Накануне в больницу подмосковного Орехово-Зуева была доставлена девятилетняя девочка. Колото-резаные раны на теле ребенка появились после нападения ее пьяного отца.

38-летний мужчина задержан. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Следствие собирает дополнительные доказательства вины отца.

Инцидент произошел в одной из квартир города Ликино-Дулево. Где в этот момент находилась мать девочки, не сообщается.

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