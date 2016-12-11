Стало известно, куда перечислят изъятые у Дмитрия Захарченко миллиарды

По действующему закону изъятые денежные средства хранятся на счетах или в банковских ячейках СК. Но в случае с Захарченко Федеральное казначейство пошло на эксперимент. У Захарченко изъяли около 8 млрд. рублей.

В казначействе сообщают, что изъятые у коррупционера Дмитрия Захарченко денежные средства могут перечислить в федеральный бюджет, где они будут храниться до решения суда, передает портал m24.ru.

Если суд признает Захарченко виновным, то упомянутые деньги уйдут в госбюджет, в противном случае их вернут владельцу.

Инициатор эксперимента – Мосгорсуд и Федеральное казначейство. Известно, что пока в ходе тестирования нового метода на счета российского казначейства поступило около четырех миллиардов рублей.

«АН-онлайн» сообщали об аресте Дмитрия Захарченко 10 сентября 2016 года.