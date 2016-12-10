Миллиард неуплаченных налогов

Полковник полиции, начальник Главного управления собственной безопасности МВД по Северо-Западу Юрий Тимченко попался на взятке в сто миллионов рублей. Вчера в Петербурге высокопоставленного полицейского задержали вместе с двумя бизнесменами.



После упразднения окружных полицейских управлений в 2014-ом выстояло только ГУ СБ МВД по СЗФО. После перемен в подразделении, напрямую подчиняющегося Москве, осталось всего несколько человек. Возглавил его полковник Юрий Тимченко, который ранее служил в центральном аппарате МВД России в столице. До новшеств, по некоторым данным, Тимченко возглавлял отдел по Северо-Западу Управления «Р» (ныне «К»), который стоит на страже безопасности в сфере высоких технологий.



«Разработка» Тимченко следователями и сотрудниками ФСБ случилась, видимо, внезапно: к ним обратились представители компании-перевозчика «Деловые линии», которую активно склоняли к даче кругленькой взятки.



Объем неуплаченных налогов составил более одного миллиарда рублей. На счета организации, на которых было не менее полутора миллиарда рублей, наложили арест.



Тимченко, уверены следователи, воспользовался ситуацией: на протяжение последних полутора месяцев полковник требовал от «Деловых линий» деньги, да немалые. Снятие ареста с расчетных счетов и прекращение уголовного дела он оценил в сто миллионов рублей. Посредниками «назначил» своих знакомых бизнесменов, 34-летнего Константина Марченкова и 36-летнего

Сергея Зиновенко.



Вечером 8 декабря Марченков и Зиновенко поджидали представителя фирмы в подземном паркинге торгового центра «Галерея». Деньги, «честно» вытребованные, они получили. Вот только водяные знаки проверить забыли.



– Представитель компании передал посредникам муляж денег, – отмечают следователи. – Как только это произошло, их задержали сотрудники ФСБ. Вскоре был задержан и Тимченко, в кабинете которого нашли 350 тысяч рублей.



На полковника завели уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере, его товарищей подозревают в посредничестве во взяточничестве. Сейчас решается вопрос, брать ли троицу под арест.

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