На Урале задержаны двое мужчин за детское порно в их телефонах

Снятое на смартфоны видео стало важной уликой для следствия - мужчины снимали свои сексуальные утехи с несовершеннолетними девочками. Одной жертве 14 лет, другой только исполнилось шестнадцать.

Следствие выяснило, что оба задержанных мужчин были прежде знакомы с потерпевшими и девушки сами пришли в квартиру насильников, однако последний факт преступников, конечно, не оправдывает, передает «Лайф».

Девочки гуляли по торговому центру в Екатеринбурге и припозднились. Денег на такси у них не было, и одна из подростков позвонила своему 44-летнему приятелю, у которого попросила заплатить за такси.

Приятель не подвел: за такси заплатил и встретил у подъезда. Во встрече принимал участие его 35-летний собутыльник. Оба мужчины, пригласив девушек в квартиру, надругались над ними и избили. Все происходящее мужчины снимали на смартфоны.

Оба приятеля задержаны и уже написали явку с повинной. Им грозит до 15 лет тюрьмы.